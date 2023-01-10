Дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП

Дефицит федерального бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн руб., это 2,3% ВВП, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов на заседании правительства.

Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что расходы были "серьезные" – более 31 трлн руб. Доходы бюджета составили почти 28 трлн руб.

"Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям", - заявил Мишустин.

Силуанов отметил, что власти пытались сосредоточиться на поддержке граждан и предпринимателей.

План по доходам удалось перевыполнить за счет нефтегазовых денег и увеличения НДС. "Основной доходной статьей российского бюджета в 2022 году стал налог на добычу нефти — с него государство получило 8,39 трлн руб. Он вырос на 33% по сравнению с предыдущим годом", - сообщил глава Минфина.

"По всем доходным статьям основной рост, опережающий инфляцию, продемонстрировали именно углеводородные налоги: сбор налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) вырос на 67%, до 1,69 трлн, а НДПИ на газ — более чем в три раза, до 1,87 трлн", - добавил Силуанов.