Движение на подъезде к Нижнему Тагилу открыли после очистки снега

Перекрытое ранее движение на Южном подъезде к Нижнему Тагилу снова открыли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. Движение также восстановлено на участке автодороги "Камышлов - Сухой Лог" с 14 км. по 37 км.

Напомним, ранее свердловские дороги перекрыли обильного количества снега. На данный момент все недостатки устранены, а движение открыто.

"Госавтоинспекция напоминает о соблюдении Правил дорожного движения, управлении автомобилем со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям. На зимней дороге избегайте резких маневров", - добавили в ГИБДД.