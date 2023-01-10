Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

"Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ", - сообщил РИА Новости Максим Ставиский, хореограф ледовых шоу, в которых участвует фигурист.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник, спортсмен обратился к медикам накануне из-за слабости и болей в груди. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней стал победителем Олимпиады в Турине 2006 года.

Напомним, в реанимации также находится режиссер Никита Михалков. Mash сообщил, что врачи поставили ему диагноз — идиопатическая пневмония. По информации канала, тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты.