10 Января 2023
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Общество В России
Фото: АФП 2006, YURI KADOBNOV

Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

"Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ", - сообщил РИА Новости Максим Ставиский, хореограф ледовых шоу, в которых участвует фигурист.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник, спортсмен обратился к медикам накануне из-за слабости и болей в груди. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней стал победителем Олимпиады в Турине 2006 года.

Напомним, в реанимации также находится режиссер Никита Михалков. Mash сообщил, что врачи поставили ему диагноз — идиопатическая пневмония. По информации канала, тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты.

Теги: роман костомаров, пневмония



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