На Среднем Урале серийный педофил получил 24 года колонии

На Среднем Урале суд вынес приговор серийному педофилу. Преступника надолго отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, фигурантом дела был 43-летний неоднократно судимый житель Пригородного района. Как показало расследование, преступления уралец совершал с 2014 по 2020 годы в отношении четырех малолетних на тот момент девочек в разных городах региона. Действия сексуального характера совершались им посредством переписки с потерпевшими в мессенджерах и при личных встречах.

Как отметили в СКР, расследование данного дела представляло собой особую сложность, так как преступления были совершены долгое время назад и в отношении малолетних. Для установления объективной картины была проделана кропотливая и корректная работа как с детьми, так и их законными представителями.

В итоге суд признал рецидивиста виновным. Ему назначено 24 года лишения свободы, которые он проведет в колонии.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, данный субъект и раньше был не в ладах с законом.

"За его плечами имеется три судимости, которые он получил в 1994, 1998 и 2000 годах. До этого фигурант привлекался к ответственности за имущественные преступления. Теперь он получил длительный срок за посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних", - отметил полковник Горелых.