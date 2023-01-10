На Южном Урале экс-начальник отдела полиции получил срок в колонии за злоупотребление полномочиями

В Челябинской области бывших начальника ОМВД по Каслинскому району и заместителя начальника одного из структурных подразделений отдела полиции осудили за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2014-2020 гг. обвиняемые выплачивали премии сотрудникам отдела полиции, часть средств из которых подчиненные им возвращали. В результате им было передано более 150 тыс. рублей. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

Экс-начальника отдела полиции приговорили к 1,5 годам в колонии-поселении, второго бывшего полицейского – к 1 году в колонии-поселении.