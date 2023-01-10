В Тюмени мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета

В Тюмени мошенники представляются сотрудниками регионального СКР, чтобы выманить деньги у доверчивых жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

"Мошенники используют различные предлоги для перевода денежных средств, представляясь сотрудниками следственных органов СК России. Сотрудники следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области никогда не требуют перевести денежные средства и не просят в телефонном разговоре сообщить индивидуальную банковскую информацию гражданина. Помните! Так делают только мошенники! При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, завершив вызов", - подчеркнули в СКР.

Следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, а также пригласить в следственное подразделение для участия в проводимых следственных или процессуальных действиях.