10 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

ФАС снизила на 35% цены на 7 тысяч лекарств

Президент Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским заявил о важности регулирования цен на социально значимые товары.

По словам президента, у Федеральной антимонопольной службы "много задач, одна из них – это контроль за ценами".

"Сейчас это особенно важно", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По мнению Шаскольского, контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение.

"Речь – не только о продовольственных товарах, это и лекарственные препараты, и нефтепродукты, строительные материалы и услуги сотовой связи", - сказал глава ФАС.

Он уточнил, что есть перечень жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов, по которым сотрудники службы пересмотрели 14 тыс. цен. Из них 7 тыс. снижены, в среднем, на 35%.

Теги: Максим Шаскольский, Владимир Путин, встреча, ФАС



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