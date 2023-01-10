10 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Администрация Серовского городского округа

Житель Серова погиб при освобождении города в ДНР

29-летний житель Серова Никита Чириков погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Серовского городского округа.

Никита Чириков родился 18 июня 1993 г. После средней Общеобразовательной школы №22 им.Героя Советского Союза В.С.Маркова, поступил в СПТУ №54 на автомеханика. После этого парень работал грузчиком на одной из баз города. В это время он заключил контракт с ЧВК "Вагнер".

Никита Чирков, погибший в ходе спецоперации(2023)|Фото: Администрация Серовского городского округа

Погиб Чириков во время боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике.

Прощание пройдет 11 января в 12.00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы "Прощание" по адресу ул. Карбышева, 15А

Теги: Серов, смерть, спецоперация



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