Житель Серова погиб при освобождении города в ДНР

29-летний житель Серова Никита Чириков погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Серовского городского округа.

Никита Чириков родился 18 июня 1993 г. После средней Общеобразовательной школы №22 им.Героя Советского Союза В.С.Маркова, поступил в СПТУ №54 на автомеханика. После этого парень работал грузчиком на одной из баз города. В это время он заключил контракт с ЧВК "Вагнер".

Погиб Чириков во время боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике.

Прощание пройдет 11 января в 12.00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы "Прощание" по адресу ул. Карбышева, 15А