Уральский политехнический колледж, где произошел пожар, объявил о переходе на дистант

Уральский политехнический колледж, в здании которого сегодня утром произошел пожар, объявил о переходе на дистанционное обучение.

Напомним, утром 10 января сработала пожарная сигнализация в здании по проспекту Ленина, 89 в Екатеринбурге. Из подвального помещения Уральского политехнического колледжа повалил густой черный дым, из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек – студенты и преподаватели. Пожар удалось ликвидировать около 11 часов утра. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщается сегодня на официальном сайте Уральского политехнического колледжа, с 12 января 2023 года занятия по адресу Ленина, 89 будут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

"Занятия по адресу Конструкторов, 5 будут проводиться в обычном режиме. За изменениями следите в расписании учебных занятий", - говорится в сообщении.

Связаны ли изменения в учебном процессе с пожаром, не уточняется.

По данным прокуратуры, в подсобном помещении политехнического колледжа произошло возгорание электрооборудования. Надзорное ведомство начало проверку по факту инцидента.