Уехавшая из России экс-вице-президент торгово-промышленной палаты потеряла последнюю должность в Прикамье

Бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, эмигрировавшая из России, покинула совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, сообщает РБК-Пермь.

По данным издания, в июне прошлого года Гилязова уволилась с поста вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты и покинула Россию. Она уехала в Израиль и планирует жить там на постоянной основе.

Гилязова занимала должность вице-президента Пермской ТПП с 2017 года. С 2005 по 2011 год работала в органах власти Прикамья. Затем была избрана депутатом законодательного собрания Пермского края второго созыва. В 2013-2016 годы являлась директором розничной сети "Семья". В 2016 году назначена заместителем директора по розничной торговле УК "ЭКС", курировала значимые проекты в Пермском крае.

В обновленный состав совета вошли президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, новый руководитель краевого УФСНС Наталья Гурова, глава Перми Алексей Демкин, новый директор Пермэнерго Вячеслав Костецкий, управляющая Пермским отделением № 6984 Сбербанка России Анна Салеева, исполнительный директор компании "Промпроект-Оценка" Юлия Трошева, новый руководитель Центр поддержки экспорта Пермского края Яна Никитина.

