10 Января 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Сергей Марков: На кону российская государственность

Государственная система России продемонстрировала высокую степень неадекватности в прошедшем году. Так считает политолог Сергей Марков.

Подводя итоги года в большом интервью "Бизнес Online", он назвал их катастрофическими. СВО, которая планировалось быстрой и эффективной, переросла в долговременный военный конфликт с десятками или сотнями тысяч погибших. Произошла консолидация украинского политического режима на антироссийской основе, а русофобские настроения достигли огромных размеров.

Украинская армия стала очень сильной, так как в ней соединяются русский солдат, фашистский офицер и американские и британские генералы. При этом заявления, что "все идет по плану", вызывают ненависть населения. Ошибки были допущены при планировании СВО, проведении мобилизации, а необходимость самостоятельно снабжать мобилизованных всем необходимым вызвали большое недовольство в обществе. Ошибкой он также считает переговоры в Стамбуле, которые были ловушкой, чтобы дать ВСУ время и оснастить их. В целом решения принимались запоздало. Выводы делаются, но достаточны ли они, пока вопрос.

Огромная проблема - в нехватке кадров.

"В государственных структурах, правящей партии долгое время проходил отрицательный отбор. Брали в основном серых бюрократов, которые всего боятся, а ярких людей выкидывали из системы", - сказал Марков.

При этом он не видит раскола элит, но не было и чистки, поэтому угроза раскола и предательства сохраняется. От исхода СВО зависит судьба российской государственности, уверен Марков. И риски очень велики.

Теги: Сергей Марков, СВО



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