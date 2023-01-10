10 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Челябинской области единое пособие оформили на 4,3 тысячи детей

В Челябинской области назначили единое пособие на 4,3 тыс. детей до 17 лет, а также для 100 беременных женщин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделение социального фонда России по региону.

Всего подано 22,6 тыс. заявлений на новую выплату.

Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

Теги: единое пособие, дети,



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