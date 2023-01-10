10 Января 2023
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Политика В России Украина
Фото: kremlin.ru

Если хотя бы кто-то смог помолиться в Рождество – перемирие достигло цели - Песков

Объявление нового режима прекращения огня в зоне СВО зависит от Путина. "От верховного главнокомандующего, от его решений", - пояснил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что "жалеть о прекращении огня не стоит", поскольку "цели были объективно гуманитарными – позволить верующим помолиться в православный праздник Рождества". "Если это хотя бы кому-то помогло это сделать", перемирие "достигло цели", - полагает пресс-секретарь президента.

Теги: перемирие, режим прекращения огня, владимир путин



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