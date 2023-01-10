Песков опроверг слова Зюганова о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с лидерами думских фракций в начале февраля, таких мероприятий в графике главы государства нет, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи "проводятся регулярно".

В последний раз Владимир Путин встречался с руководителями партий в июле 2022 года – после закрытия весенней сессии Госдумы, в которую парламент принял значительное количество законов, связанных с СВО.

3 января глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что готовится встреча лидеров партий Госдумы и думского руководства с президентом России. Он также считает, что такая встреча необходима, и ее надо провести "не откладывая".