Екатеринбургскую компанию уличили в незаконной прописке более 1000 мигрантов по трем адресам

Екатеринбургская компания ООО "СНГ" была оштрафована за незаконную регистрацию мигрантов. 1 тыс. 362 приезжих были зарегистрированы для пребывания всего по трем адресам, в то время возможности для проживания там в совокупности составляли всего 270 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, прокурорская проверка была проведена в марте-апреле прошлого года. Выяснилось, что ООО "СНГ" является принимающей стороной для мигрантов, которая приобретает в аренду помещения для сдачи койка-мест приезжим. Однако вместо фактических данных, компания передавала в орган миграционного учета заведомо ложные сведения об иностранцах и месте их пребывания.

Всего компания арендовала помещения по трем адресам. На одном - по улице Удельная были зарегистрированы места пребывания 654 человека при возможности проживания там всего 70 человек. По второму адресу на улице Очеретина - 615 человек, при возможности в 100, а на улице Хомякова зарегистрировано 675 человек, хотя помещение и рассчитано только на 100.

ООО "СНГ" привлекли к административной ответственности, выписав штраф в 350 тыс. рублей. Решение было обжаловано в Свердловском областном суде, поскольку ответчик настаивал на своей невиновности, однако решение о штрафе осталось без изменений и уже вступило в законную силу.