В Челябинской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 60%

В Челябинской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 60,3%, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Снижение уровня заболеваемости произошло в связи с разобщением организованных коллективов в новогодние праздники и снижением обращаемости населения за медицинской помощью в праздничные дни", - отметили в ведомстве.

Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 45,6%. Среди детского населения уровень заболеваемости ниже эпидемического порога: дети школьного возраста – на 60,4%, дети 3-6 лет – 36,7%, дети до 3 лет – 25,8%.