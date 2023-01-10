Озвучена дата перехода "АвтоВАЗу" завода Nissan в Петербурге

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, когда именно компания станет хозяином завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Это произойдет в январе-феврале, сказал Соколов, пишет РИА Новости.

В конце ноября 2022 г. Nissan за символическую цену передал свои активы НАМИ с возможностью выкупа по той же стоимости в течение шести лет. Сделка также предполагает передачу послепродажного обслуживания автомобилей бренда "АвтоВАЗу", эта же компания займется поставкой запчастей в РФ.