10 Января 2023
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Экономика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

Озвучена дата перехода "АвтоВАЗу" завода Nissan в Петербурге

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, когда именно компания станет хозяином завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Это произойдет в январе-феврале, сказал Соколов, пишет РИА Новости.

В конце ноября 2022 г. Nissan за символическую цену передал свои активы НАМИ с возможностью выкупа по той же стоимости в течение шести лет. Сделка также предполагает передачу послепродажного обслуживания автомобилей бренда "АвтоВАЗу", эта же компания займется поставкой запчастей в РФ.

Теги: Nissan, АвтоВАЗ, завод, Санет-Петербург



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