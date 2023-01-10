10 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Членам семей мобилизованных свердловчан выплатили около 600 млн рублей

По данным на 10 января членам семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции, выплачено более 595 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Общее количество региональных выплат составило почти 30 тысяч. Выплаты в 20 тысяч рублей на семью, а также на каждого из детей мобилизованного назначаются автоматически после передачи муниципалитетами списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области. Кроме этого, близкие родственники могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

Также на Среднем Урале действует "горячая линия" по нарушениям при частичной мобилизации. Сюда можно сообщить о проблемах с выплатой федерального денежного довольствия, быта мобилизованных, наличии у них брони или заболеваний, не предусматривающих возможность службы. Телефон "горячей линии": 8-800-101-9111. Операторы работают по будням с 10:00 до 19:00.

Напомним, что в Екатеринбурге родственники мобилизованных, погибших в ходе СВО, получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей.

Теги: мобилизация, выплаты, СВО, семьи



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