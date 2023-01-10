10 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутат, у которого Турчак призвал отобрать партбилет за отдых в Дубае, встретил в ОАЭ дочку Шойгу

Двойной конфуз возник со скандалом вокруг депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко.
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В рамках "охоты" на народных избранников, посмевших в новогодние каникулы отдохнуть за границей в роскошных условиях, зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак опубликовал в своем Telegram-канале фотографии из соцсетей Долженко. Тот постил снимки из ОАЭ. Турчак назвал Долженко "утратившим связь с реальностью".

"За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса "Единой России" проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Ещё один наш депутат уже завтра будет лишён партбилета. Добегался…", - возмущается Турчак.

Потом, правда, выяснилось, что у Долженко партбилета нет, он просто входит в депутатское объединение "Единой России", избрался в региональный парламент по одномандатному округу, а в предыдущем составе заксобрания вообще представлял "Справедливую Россию".

Также Долженко в соцсетях запостил фотографию с Ксенией Шойгу, дочерью министра обороны России. Судя по описанию, они встретились как раз в ОАЭ. "Рождество, пора чудес. В эти дни принято дарить подарки, поэтому сегодня в честь нашей неожиданной встречи с Ксенией Шойгу дарим всем любителям бега промокод VOLOG15, дающий скидку 15% на участие в 7-м полумарафоне ЗаБегРФ в Вологде на любую дистанцию, который пройдёт 4 июня", - порадовал депутат своих избирателей.

Теги: денис долженко, андрей турчак, ксения шойгу



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