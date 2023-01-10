10 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Возбуждено первое дело о пропаганде ЛГБТ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его завели после запросов политика в отношении скандально известного издательства "Попкорн букс".
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"Как следует из ответа МВД на мой запрос, дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД "Гольяново" 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и "Попкорн букс", бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что это издательство – один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России.

"После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды "Попкорн букс" не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры", – написал Хинштейн.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии. Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через, в частности, фильмы, книги, компьютерные игры. При этом законодатели сочли преждевременной уголовную ответственность за такое преступление.

Теги: Александр Хинштейн, ЛГБТ-пропаганда, дело



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