10 Января 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Муравленко наркоманка склоняла детей к употреблению наркотиков

В Муравленко местную жительницу обвиняют в организации наркопритона и склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

"Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу (с дислокацией в Муравленко) завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 и 2022 году 26-летняя наркоманка из Муравленко предлагала наркотики своим знакомым. Всего от действий обвиняемой пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. Женщина также предоставляла наркоманам свою квартиру для употребления наркотиков. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте прошлого года.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Теги: наркотики, наркоманка, дети, наркопритон



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