10 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Telegram-канал Baza

Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов в ближайшее время

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал провести модернизацию военкоматов в ближайшее время. По его словам, нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.

На первом в новом году селекторном совещании министр также заявил, что "главная задача, поставленная перед Минобороны - принять меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения боевых возможностей".

По его словам, предстоит доработать снаряжение и экипировку личного состава. Также необходимо совершенствовать систему управления и связи, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Министр сообщил и о планах расширить в 2023 году арсенал современных ударных средств, развивать стратегические ядерные силы и доработать экипировку российских военных до самого высокого уровня.

Теги: сергей шойгу, минобороны, военкомат



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