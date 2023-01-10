Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов в ближайшее время

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал провести модернизацию военкоматов в ближайшее время. По его словам, нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.

На первом в новом году селекторном совещании министр также заявил, что "главная задача, поставленная перед Минобороны - принять меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения боевых возможностей".

По его словам, предстоит доработать снаряжение и экипировку личного состава. Также необходимо совершенствовать систему управления и связи, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Министр сообщил и о планах расширить в 2023 году арсенал современных ударных средств, развивать стратегические ядерные силы и доработать экипировку российских военных до самого высокого уровня.