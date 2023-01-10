Учителя танцев из Первоуральска обвиняют в крупном мошенничестве

На Среднем Урале перед судом предстанет учитель танцев, обвиняемая в мошенничестве под предлогом организации поездки на турнир.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 30-летняя руководитель танцевально-спортивного клуба Первоуральска. По версии следствия, весной прошлого года через общую группу в мессенджере она предложила организовать поездку в Сочи для участия в международном конкурсе-фестивале с проживанием и питанием в отеле. На предложение откликнулись четыре семьи, которые отдали обвиняемой более 425 тысяч рублей.

Однако намерений организовывать поездку и участвовать в конкурсе у педагога не было. Через турагентство она купила 11 железнодорожных билетов на поезд "Екатеринбург Пассажирский – Лоо (Сочи)" и направила электронные билеты потерпевшим через мессенджер. Затем она сообщила им, что конкурс якобы отменен, а билеты на поезд она обменяет на другие даты. Вместо этого она вернула их РЖД, а все деньги, в том числе на организацию поездки, присвоила себе.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере" направлено в Первоуральский городской суд.