В США начался судебный процесс губернатора Флориды против Байдена

Во Флориде открывается судебный процесс губернатора штата Рона Десантиса против президента Джо Байдена. Десантис обвиняет администрацию Байдена в пропуске тысяч мигрантов, многие из которых оказывались во Флориде.

Накануне начались свидетельские показания. Федеральный судья заслушал вступительные аргументы в иске Десантиса против Байдена, в котором утверждается, что Белый дом пренебрегает текущей иммиграционной политикой, игнорирует политику задержания нелегальных мигрантов, наносит государству ущерб, поскольку необходимо разместить больше людей в тюрьмах, школах, больницах.

Тысячи мигрантов пересекли южную границу США и прибыли морем из Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Гаити, что создает огромную нагрузку на города юга США. При этом Техас и Флориду возглавляют губернаторы-республиканцы, недовольные нынешней демократической администрацией. Губернатор Техаса Грег Эбботт даже нанимал автобусы, чтобы отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон и другие города на севере.

"Администрация Байдена сможет лучше позаботиться о людях, которым она разрешает пересекать нашу границу", — заявил он весной.

Иск Десантиса был подан в 2021 году против ряда ведомств. Министерство внутренних дел дважды просило о прекращении дела, но судья Т. Кент Уэдерелл, назначенный бывшим президентом Дональдом Трампом, отклонил эти просьбы.

Пикантности судебному процессу добавляет то, что Десантис является возможным соперником Байдена на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии. Ранее он резко критиковал политику администрации Байдена в отношении ковида и вакцинации, обвиняя Вашингтон в поражении людей в правах, нанесении ущерба экономике и здоровью американцев.

При этом накануне Байден приехал на границу с Мексикой, проинспектировав американо-мексиканскую границу в Эль-Пасо. Политолог Сергей Марков высмеял этот визит.

"Вся Америка опять смеется над Байденом. Байден решил приехать в горячую точку, на границу с Мексикой, где сотни тысяч беженцев, мигрантов, страшный криминал. Но к его приезду город привели в идеальное состояние. Приготовили как для Брежнева. Просто убрали все тысячи нелегальных мигрантов", - написал Марков.