10 Января 2023
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Фото:Накануне.RU

Главный судебный пристав Прикамья покинул пост

Врио руководителя ГУ ФССП по Пермском краю Сергей Неведомский возглавил УФССП Новосибирской области, сообщили Накануне.RU в Новосибирском управлении ФССП.

Нового главу приставов Новосибирской области представил начальник Организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев, который приехал в регион с рабочим визитом.

Сергей Неведомский начал работать в структуре ведомства в 2000 году в должности судебного пристава-исполнителя подразделения судебных приставов Боготольского района Управления Минюста по Красноярскому краю. С 2013 года занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, а с 2019 года возглавлял Управление ФССП по Пермскому краю в статусе врио, после того, как бывший главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников арестован по делу о взяточничестве. Он останется в СИЗО до мая.

По данным "Ъ-Прикамье", новым главным судебным приставом Прикамья может стать Абдул Алаудинов, ранее занимавший аналогичный пост в управлении ФССП по Чеченской Республике. Ожидается, что к работе в новой должности Алаудинов приступит в ближайшее время. На сайте ГУФССП по Пермскому краю данные руководителя пока отсутствуют.

В ГУ ФССП по краю Накануне.RU не смогли прокомментировать назначение Алаудинова. В ведомстве уточнили, что ожидают приказ из центрального аппарата.

Теги: судебный пристав, назначение



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