Пожилые супруги на Южном Урале могли погибнуть от отравления этиловым спиртом

СК проводит проверку по факту смерти пожилых супругов в Златоусте Челябинской области.

Напомним, в полицию обратились родственники пенсионеров. Они перестали выходить на связь с 1 января, никому не отвечали на телефонные звонки, не подходили к дверям, а свет в квартире все это время оставался включенным. Спасатели обеспечили доступ в квартиру 9 января, где пенсионеры были обнаружены погибшими.

В пресс-службе регионального СК Накануне.RU сообщили, что при осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, в крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.