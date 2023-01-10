Самарский военком объяснил, почему списки пострадавших из Макеевки не публикуют

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин отрицательно ответил на вопрос, будут ли публиковаться списки пострадавших в Макеевке.

"Во-первых, это персональные данные, - заявил военком. - Во-вторых, это работа для иностранных разведок".

Он пояснил, что при публикации списков военнослужащих иностранными разведками возможно проведение "информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих".

Вдовин добавил, что вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально членам семей военнослужащих, сообщает ГТРК "Самара".

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, в то время как мобилизованные сидели за праздничным столом.

Минобороны РФ признало 89 жертв новогоднего обстрела. Точное количество пострадавших в Макеевке неизвестно. В качестве причины произошедшего в ведомстве назвали включение и массовое использование, вопреки запрету, солдатами мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.