10 Января 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Минобороны Грузии объяснило отказ передавать Украине ЗРК "Бук"

Минобороны Грузии объяснило свой отказ возвращать Украине зенитно-ракетные комплексы "Бук". Ранее сообщалось, что украинские власти по дипломатическим каналам попросили об этом Тбилиси.

В оборонном ведомстве заявили, что информация о безвозмездной передаче Киевом грузинской стороне комплексов в 2007 году не соответствует действительности – "Буки" были куплены, и контракт был многомиллионный.

"Это [закупка] было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности. Разъясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были выплачены Минобороны [Грузии] в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что Украине оказывается гуманитарная и политическая поддержка "исходя из имеющихся возможностей". Там отметили, что Украине по инициативе премьер-министра Грузии были отправлены тонны гуманитарных грузов, среди которых и генераторы. "Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", - заключили в Минобороны.

Теги: грузия, украина, зрк бук, вооружение



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