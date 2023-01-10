"Это не так": Пригожин не подтвердил информацию о бегстве ВСУ из Соледара

Информация о массовом дезертирстве украинских военнослужащих из Соледара не соответствует действительности, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя сообщения в СМИ о бегстве ВСУ из населенного пункта.

Бизнесмен напомнил, что узнать достоверную информацию о происходящих на Украине событиях можно в «Пресс-службе Пригожина».

Он рассказал, что в Telegram-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, задачей которых якобы является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Информация, утверждает он, не соответствует действительности.

«Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности», – подчеркнул Пригожин.

Предприниматель ранее заявил, что в сражениях в Соледаре принимают участие исключительно бойцы ЧВК «Вагнер».