10 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Челябинское правительство оспорило арест 131 квартиры в рамках дела о банкротстве АИР

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционные жалобы управления делами губернатора и правительства Челябинской области и министерства имущества региона на решение суда о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве Агентства инвестиционного развития. Соответствующее информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание по рассмотрению жалоб назначено на 14 февраля.

Напомним, в ноябре Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего Алексея Пивоварова о принятии обеспечительных мер и наложил арест на 131 квартиру, переданные по договору дарения. Алексей Пивоваров обратился в суд с заявлением, в котором просил признать договоры дарения квартир, заключенные с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области, недействительным, и вернуть их в конкурсную массу Агентства инвестиционного развития Челябинской области. В случае невозможности возвратить полученное имущество в натуре конкурсный управляющий просит возместить его стоимость и взыскать с правительства Челябинской области и министерства имущества области 393,6 млн рублей. Заседание назначено на 17 января.

Агентство в январе прошлого года обратилось в суд с заявлением о признании банкротом. Сумма исковых требований составляла 389 млн рублей. В июле Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Агентства банкротом. В отношении организации введена процедура наблюдения. В сентябре должник был признан банкротом и было введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Пивоваров.

Теги: минэкономразвития, АИР, банкротство,



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