10 Января 2023
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Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов, которые потребовали лишить юмориста Максима Галкина* (признан в России иноагентом) областных наград. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона.

"В совете ветеранов КуZбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград", - написал Цивилев.

Галкин награжден региональной медалью "За веру и добро" и Орденом почета Кузбасса.

Напомним, на выступлении в Дубае юморист произнес со сцены лозунг украинских националистов, чем в очередной раз вызвал возмущение общественности.

На фоне начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. В сентябре телеведущего признали иноагентом. По данным Минюста, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Теги: максим галкин, награды, кемеровская область



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