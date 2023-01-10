Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов, которые потребовали лишить юмориста Максима Галкина* (признан в России иноагентом) областных наград. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона.

"В совете ветеранов КуZбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград", - написал Цивилев.

Галкин награжден региональной медалью "За веру и добро" и Орденом почета Кузбасса.

Напомним, на выступлении в Дубае юморист произнес со сцены лозунг украинских националистов, чем в очередной раз вызвал возмущение общественности.

На фоне начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. В сентябре телеведущего признали иноагентом. По данным Минюста, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.