10 Января 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории.

"Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Минобороны России ранее анонсировало совместные учения контингентов ОДКБ в Армении "Нерушимое братство-2023".

В конце ноября прошлого года Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что "Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать".

Теги: одкб, армения, никол пашинян



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