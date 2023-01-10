Экс-депутат Крылова оспорит штраф за "фекальную историю" в Первоуральске

Бывший депутат Наталья Крылова оспорит штраф в Областном суде Свердловской области за "фекальную историю", произошедшую в Первоуральске.

Напомним, что общественница решила наглядно продемонстрировать сотрудникам "Водоканала", с чем приходится жить первоуральцам. Для этого Крылова набрала с пола подвала ведро фекалий и принесла в офис компании, однако не рассчитала силу, перевернув ведро на рабочий стол. Пока активистка проверяла вместе с сотрудниками компании исправность техники, за ней приехала Росгвардия. Позднее Крыловой выписали постановление по ч.1 ст20.1 КоАП РФ, без суда назначив штраф в размере 1тыс. рублей.

Сегодня в Первоуральском городском суде был утвержден протокол об административной ответственности в виде штрафа в отношении активистки. Жалоба об отмене штрафа не была удовлетворена.

Как рассказала Накануне.RU сама Крылова, сегодня в суд с ней пришли и жители того самого дома. Они подтвердили, что у общественницы не было злого умысла. Перед тем, как поставить ведро на стойку, были предприняты попытки добиться приема специалистов, но безрезультатно. Одна из свидетелей, по словам экс-депутата, рассказала, что после инцидента в доме наконец начались работы, которых жильцы не могли добиться несколько лет: оказалось, что отсутствовала часть трубы. На место приехал прокурор.

"Вот эти доводы суд не принял. Посчитал, что Крылова все же имела умысел пролить это ведро. Не хотела бы проливать - не приносила бы это ведро в "Водоканал", - рассказал активистка, добавив, что подаст апелляцию в Областной суд.

Ущерб работникам "Водоканала" будет рассматриваться в рамках другого разбирательства в гражданско-правовом порядке. Жители уже готовы объявить сбор помощи.