Банки повышают ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку"

Сбербанк повысил ипотечные ставки на новое и вторичное жилье на 0,5%, передает Forbes, ссылаясь на данные сайта банка. Минимальная ставка повысились с 10,4% до 10,9% годовых.

В банке объяснили рост ставок "текущими рыночными условиями".

По данным РБК, ставки повышают и другие банки. Так, ипотека на вторичное жилье в Альфа-банке выросла с 12,09% до 12,29%. Промсвязьбанк с 1 января выдает гражданскую ипотеку в рамках госпрограммы под 7,7% вместо 6,35%. "ДОМ.РФ" повысил ставки по льготной ипотеке на новостройки с 5,7% до 6,7% на строительство дома и с 6% до 7% — на покупку квартиры.