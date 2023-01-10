10 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В прокуратуре рассказали, что горело в Уральском политехническом колледже

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после пожара в здании Уральского политехнического колледжа. Стало известно, что именно загорелось в учреждении.

Напомним, сегодня утром сработала пожарная сигнализация в здании по проспекту Ленина, 89 в столице Урала. Из подвального помещения Уральского политехнического колледжа повалил густой черный дым. После этого из здания самостоятельно успели эвакуироваться 100 человек.

В тушении задействовали 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать около 11 часов утра, в результате инцидента никто не пострадал.

Пожар в здании Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительной информации, в подсобном помещении политехнического колледжа произошло возгорание электрооборудования. Из здания эвакуировались 92 студента и преподаватели.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку. В данный момент устанавливаются причины пожара. Также в ведомстве дадут оценку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении.

Теги: прокуратура, колледж, пожар, проверка



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Ранее 10.01.2023 10:07 Мск Пожар в Уральском политехническом колледже потушен
Ранее 10.01.2023 08:50 Мск В Екатеринбурге горит Уральский политехнический колледж


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