10 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэнерго не исключило принятие дополнительных мер для ограничения дисконта на российскую нефть

Россия при необходимости может принять дополнительные меры для ограничения возможного дисконта на нефть в пределах рыночных цен, сообщило Министерство энергетики в своем телеграм-канале.

Решение будет принято по результатам мониторинга цен.

Минэнерго напомнило, что президент РФ Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

Подробная информация о порядке применения указа президента об ответе на потолок цен будет опубликована в ближайшее время, сообщили в ведомстве.

Так в министерстве прокомментировали статью Bloomberg о том, что цена на нефть марки Urals опустилась до $37,8. В это же время Brent стоила $78,57.

Теги: нефть, минэнерго, дисконт



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