Синоптики опровергли похолодание до -55 градусов в Свердловской области

Синоптики не подтвердили, что морозы в Свердловской области преодолели 50-градусную отметку.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, 9 января в вечернем выпуске программы "Вести Урал" в закадровом тексте авторы сюжета о морозах упомянули, что в Новой Ляле якобы отмечена температура воздуха в -55 градусов. При этом источник сведений указан не был.

"Информирую, что официальный орган гидрометслужбы (ФГБУ "Уральское УГМС") отношения к этим сведениям не имеет, поскольку государственной метеостанции в Новой Ляле нет. Указанное значение температуры вызывает большое сомнение, поскольку не соответствует сложившейся в атмосфере ситуации", - заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам специалистов, уже в ближайшие сутки на Урале ожидается повышение температуры на 6-8 градусов, а к пятнице – еще на 4-6 градусов. При этом значительных осадков не ожидается. В предстоящие выходные и в начале следующей недели (14-17 января) в Свердловской области наиболее вероятна температура воздуха ночью -12-17 градусов, а днем -8-13 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Как сообщало Накануне.RU, 9 января в Екатеринбурге был побит погодный рекорд для этой даты. Последний раз такие лютые морозы стояли в городе в январе 1974 года.