Устранение цифрового неравенства: "Ростелеком" назвал 5 уральских поселений с самыми "прокаченными" интернет-пользователями

"Ростелеком" продолжает устранять цифровое неравенство между населенными пунктами Свердловской области, снабжая уральцев интернетом. За прошедший год была определена 5-ка лидеров среди поселков и деревень, которые в совокупности скачали более 100 ТБ трафика.

Устранение цифрового неравенства (УЦН) является федеральным проектом, в рамках которого в населенных пунктах устанавливаются публичные точки Wi-Fi. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ростелекома", для подведения итогов были выбраны деревни и поселки с населением от 250 до 500 человек. В ТОП-5 вошли малые населенные пункты Артинского, Верхотурского и Ревдинского городских округов:

деревня Артя-Шигири Артинского городского округа с численностью населения 352 человека, за год - 27 ТБ трафика;

село Бараба Артинского городского округа, за год - 26 ТБ трафика;

поселок Крылатовский Ревдинского городского округа, за год - 23 ТБ трафика;

деревня Багышково Артинского городского округа, за год - 13 ТБ трафика;

село Прокопьевская Салда Верхотурского городского округа, за год - 11 ТБ трафика.

"УЦН 2.0 является еще одним масштабным социальным проектом, который призван обеспечить жителей деревень, поселков и сел современными телекоммуникационными услугами. Уральцы продемонстрировали высокую востребованность этой программы, "скачивая" терабайты информации. Отмечу, что это далеко не только фильмы и игры, в трафик входят и доступ к порталу "Госуслуг", телемедицина, справочный и обучающий контенты. Наша задача – обеспечить доступ в интернет во всех населенных пунктах Свердловской области, в том числе, при помощи программы устранения цифрового неравенства", – рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

В каждом из населенных пунктов провайдер установил точку доступа Wi-Fi с зоной покрытия сигнала в радиусе до 100м. и скорости передачи не менее 10 Мбит/с. В качестве места установки "Ростелеком" выбирал площадки рядом с социально значимыми объектами, среди которых школы, библиотеки и больницы. Подключиться к интернету может любой желающий. Для этого необходимо авторизоваться по СМС или через учетную запись на "Госуслугах".

"Проект устранения цифрового неравенства стартовал в Свердловской области в 2015 году. За пять лет наша команда установила публичные точки Wi-Fi-доступа в 222 малых населенных пунктах Свердловской области. Мы продолжаем обеспечивать интернетом поселки и деревни нашего региона. Сейчас "Ростелеком" реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В 2022 году сотовая связь стандартов 4G/LTE появилась в девяти малых населенных пунктах Среднего Урала", - рассказал вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

Напомним, что Минцифры РФ и "Ростелеком" еще в апреле 2021 года подписали соглашение, которое расширяет договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В его рамках провайдер уже приступил к реализации второго этапа проекта УЦН. Таким образом, до 2030 года интернетом и сотовой связью будут обеспечены жители 24 тыс. населенных пунктов России.