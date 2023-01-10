При обстреле Шебекино повреждены 12 частных домов, - белгородский губернатор

Вооруженные силы Украины минувшей ночью обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

По его данным, пострадавших нет. Разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях. Также повреждены две машины и опора электропередачи. Аварийными бригадами ведется переподключение.

В декабре при обстреле Шебекино пострадал мужчина. Кроме того, в результате обстрела было нарушено электроснабжение, треть жителей города остались без света.