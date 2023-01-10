10 Января 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Прикамье город остался без общественного транспорта

В Пермском крае без автобусного сообщения остался город Кизел с населением в 15,6 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Андрей Родыгин, прежний контракт с перевозчиком истек 8 января 2023 года. В декабре 2022-го администрацией был объявлен конкурс на организацию пассажирских перевозок на 2023 год, однако на него не поступило заявок. Заявки принимаются до 12 января.

Компания "Ю Транс Строй", которая оказывала ранее услуги по перевозке пассажиров, отказалась до конца сроков проведения конкурса осуществлять пассажирские перевозки.

На ситуацию отреагировал лидер фракции ЛДПР Олег Постников. Он предложил однопартийцам организовать помощь пассажирам, оставшимся без общественного транспорта.

"На фоне печальных новостей о прекращении автобусных сообщений в родном Кизеле до 12 января, как минимум, прошу всех своих одноклассников, друзей, однопартийцев объединиться и оказать помощь в доставке пенсионеров, детей до садиков и из садиков, в школу/из школы, в больницу, на тренировки и тд на личном транспорте. Соответствующее распоряжение координатора о помощи жителям ушло местному отделению ЛДПР. А мое предложение и почин уже начали обычные граждане", - сообщил он.

По данным "Ъ", в ситуацию вмешался и глава региона Дмитрий Махонин. Сегодня в ходе аппаратного совещания со своим правительством и администрацией он отдал распоряжения зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт, немедленно решить вопрос с транспортным обеспечением города.

Транспортное сообщение в Кизеле должно быть восстановлено в кратчайшие сроки. Кроме того, глава региона подверг резкой критике городские власти Кизела во главе с мэром Андреем Родыгиным, допустившими эту ситуацию.

Теги: автобус, пассажирские перевозки, конкурс, заявка, кизел, Андрей Родыгин, Олег Постников, ЛДПР



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