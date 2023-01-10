10 Января 2023
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Хабаровске у самолета при посадке лопнуло шасси

У пассажирского самолета в аэропорту Хабаровска лопнуло шасси. На борту находились три члена экипажа, пострадавших нет.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Советская Гавань – Хабаровск". При посадке произошло повреждение стойки шасси, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее сегодня ЧП с самолетом произошло в Норильске. Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 116 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры размещены в здании аэровокзала, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.

Теги: хабаровск, самолет, шасси



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