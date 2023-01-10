В Челябинской области прокуратура выявила нарушения в столовой районной больницы

В Челябинской области главного врача районной больницы села Уйское привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, сообщили Накануне.RU в пресс-служб областной больницы.

В столовой больницы не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, складские помещения не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, не у всех работников пищеблока в медицинских книжках были отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

В настоящий момент нарушения устранены.