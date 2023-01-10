10 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Правительство Пермского края

В уральском поселке более 120 жителей остались без газа

Жители 28 домов в пос. Ребристый (Невьянский городской округ) сегодня утром остались без газа.

По предварительной информации, в поселке произошло повреждение газопровода низкого давления диаметром 106 мм, в результате чего сразу в 28 дома была прекращена подача. Таким образом без газа осталось 128 человек.

Невьянский городской прокурор Егор Корнилов выехал на место аварии для надзорных мероприятий. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, сотрудники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход устранения аварии и восстановления газоснабжения находятся на контроле городского ведомства.

Теги: поселок, газ, прокуратура



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