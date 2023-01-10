10 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пожар в Уральском политехническом колледже потушен

Огнеборцы сумели ликвидировать пожар в Уральском политехническом колледже.

Напомним, сегодня утром сработала пожарная сигнализация в здании по проспекту Ленина, 89 в Екатеринбурге. Из подвального помещения Уральского политехнического колледжа валил густой черный дым.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно успели эвакуироваться 100 человек. В тушении возгорания в колледже задействовали 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 10 часов 44 минуты огнеборцы локализовали пожар на площади в 10 квадратных метров. А в 10 часов 56 минут открытое горение было ликвидировано.

По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Теги: пожар, тушение, колледж, МЧС



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