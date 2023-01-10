В Нижневартовске сгорел автомобиль "скорой помощи"

В Нижневартовске сгорел автомобиль "скорой помощи", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел ночью, на ул. Чапаева, 93. Как сообщают очевидцы в группе "Типичный Нижневартовск", в результате ЧП никто не пострадал.

В МЧС уточняют, что сообщение о возгорании автомобиля на улице Чапаева поступило в 23.51.

"По прибытию пожарных подразделений транспортное средство полностью охвачено огнем. Ликвидация открытого горения в 00.05. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания от подразделений МЧС России были задействованы 14 человек личного состава и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания", - говорится в сообщении.