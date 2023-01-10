Фильм "Чебурашка" стал самым кассовым отечественным фильмом в истории
Фильм "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории. За девять дней проката он побил рекорд "Холопа" Клима Шипенко. "Ведомости" отмечают, что на сбор 3 млрд руб. у "Холопа" ушло больше месяца. Правда, у "Чебурашки" почти не было конкурентов в виде голливудских блокбастеров. По крайней мере, в легальном прокате.
Издание отмечает, что "Чебурашка" все новогодние каникулы собирал 60-75% ежедневного бокс-офиса. Продюсеры фильма считают, что итоговые кассовые сборы фильма превысят 4 млрд руб.
Производственный бюджет "Чебурашки" составил 850 млн руб., размер маркетинговых расходов продюсеры не раскрывают.