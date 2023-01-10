10 Января 2023
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Фото: vesti.ru

Mash: Состояние Никиты Михалкова начало ухудшаться

Состояние Никиты Михалкова ухудшилось, пишет Mash. По данным телеграм-канала, после КТ легких у режиссера обнаружили рост пораженных участков.

Врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония. По информации канала, тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты.

Кроме того, у Михалкова, по данным Mash, — мерцательная аритмия. Утверждается, что у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать. Угроза жизни на данный момент отсутствует.

Напомним, о госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Позже появлялась противоречивая информация: одни источники сообщали, что у деятеля культуры отрицательный тест на COVID-19, другие – что у знаменитости подтвердили коронавирус. Представители кинематографиста заявили, что у него грипп. 9 января СМИ писали, что режиссер до сих пор остается в реанимации.

Теги: никита михалков, пневмония



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