Генерал Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

О назначении сообщил источник РБК в Минобороны РФ. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лапин отстранен от командования группировкой российских войск "Центр" на Украине, также были сообщения, что он ушел в трехнедельный отпуск. Этот военачальник осенью подвергся резкой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, он обвинял его в прорыве обороны в районе Терны-Торского-Ямполовки и "сдаче" Красного Лимана. Хотя только в июле президент России Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России.

Волонтер, занимающийся после начала СВО поставкой гуманитарной помощи Донбассу, Роман Алехин в своем Telegram-канале высказался о назначении.

"Да, как и к многим современным генералам, к Лапину были и есть претензии, так как он, как и все, готовились к войне по старым правилам и стандартам. Но, в отличие от многих, Лапина называют "окопным генералом" - это значит, что он часто находился в окопах, то есть пытался вникнуть и устранить пробелы в понимании новой войны. Надеюсь, что этот опыт ему теперь поможет командовать всеми сухопутными войсками", - написал он.

По его словам, новость о назначении говорит о том, что в Минобороны начались изменения и там стали выдвигать на более высокие должности боевых офицеров.