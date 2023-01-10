В квартире Нижнего Тагила обнаружили крупную плантацию наркорастений

В одной из квартир Нижнего Тагила полиция обнаружила крупную плантацию наркорастений. Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, 41-летний владелец плантации ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Все началось с задержания местного жителя по подозрению в распространении наркотиков через закладки. В полицейском отделе в ходе личного досмотра у него было обнаружено 14 свертков с каннабисом. Так патрулирование района привело к выявлению целой плантации. Подозреваемый проживал в квартире на пр. Мира. Всего у него изъяли 4,5 кг криминального товара или 18 тысяч "косяков".

"Когда стражи порядка прибыли в жилище тагильчанина, первым делом они подумали, куда попали? Так как квартира, снабженная вентиляцией и специальными осветительными приборами, больше была похожа на сад для выращивания конопли. Здесь же полицейские обнаружили удобрения, упаковочный материал, пакетики типа "зип-лок" и другие улики, указывающие на причастность мужчины к запрещенной деятельности. Выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа территориального ОВД изъяла 38 кустов наркорастений и сухие фрагменты. Подразделениями дознания и следствия отдела полиции № 18 возбужден ряд уголовных дел по факту покушения на сбыт наркотических средств в значительном и в крупном размере, а также по ч 1. статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - отметил полковник Горелых.

Подозреваемый заключен под стражу.