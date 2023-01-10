Ледовый городок на Площади 1905 года в Екатеринбурге посетили почти 400 тысяч человек

За минувшие новогодние праздники ледовый городок на Площади 1905 года в Екатеринбурге посетило около 400 тысяч человек. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Судя по обращениям жителей в администрацию города, интерес к нему у горожан продолжает сохраняться. В то же время низкие температуры увеличили срок жизни ледовых скульптур", - написал сегодня мэр в своем Telegram-канале.

Напомним, ледовый городок в центре уральской столицы, который должен был работать до 15 января, будет открыт до 22 января включительно. Решение было принято на этой неделе.

Стоит отметить, что в начале 2022 года главный ледовый городок Екатеринбурга в новогодние каникулы посетили около 600 тысяч человек.