10 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Ледовый городок на Площади 1905 года в Екатеринбурге посетили почти 400 тысяч человек

За минувшие новогодние праздники ледовый городок на Площади 1905 года в Екатеринбурге посетило около 400 тысяч человек. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Судя по обращениям жителей в администрацию города, интерес к нему у горожан продолжает сохраняться. В то же время низкие температуры увеличили срок жизни ледовых скульптур", - написал сегодня мэр в своем Telegram-канале.

Напомним, ледовый городок в центре уральской столицы, который должен был работать до 15 января, будет открыт до 22 января включительно. Решение было принято на этой неделе.

Стоит отметить, что в начале 2022 года главный ледовый городок Екатеринбурга в новогодние каникулы посетили около 600 тысяч человек.

Теги: городок, Орлов, скульптуры, Екатеринбург



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